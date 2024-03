Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UnitedHealth von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 15.03.2014 wurde das UnitedHealth-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die UnitedHealth-Aktie letztlich bei 75,70 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die UnitedHealth-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,321 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 645,97 USD, da sich der Wert eines UnitedHealth-Papiers am 14.03.2024 auf 489,00 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 545,97 Prozent.

Alle UnitedHealth-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 449,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at