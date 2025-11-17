Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Walt Disney-Investition
|
17.11.2025 16:03:37
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Walt Disney-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Walt Disney-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 115,08 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,869 Walt Disney-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 105,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,06 Prozent.
Alle Walt Disney-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 188,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
