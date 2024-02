Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Anleger greifen am Nachmittag zu

Der Dow Jones notiert am dritten Tag der Woche im Plus.

Um 20:02 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,45 Prozent auf 38 692,83 Punkte an. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11,537 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,333 Prozent tiefer bei 38 392,90 Punkten, nach 38 521,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 38 748,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 38 571,01 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,379 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, notierte der Dow Jones bei 37 466,11 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 07.11.2023, den Wert von 34 152,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.02.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 34 156,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,59 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 38 783,62 Punkte. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Home Depot (+ 1,85 Prozent auf 362,83 USD), Microsoft (+ 1,75 Prozent auf 412,57 USD), Boeing (+ 1,71 Prozent auf 212,14 USD), Nike (+ 1,43 Prozent auf 104,08 USD) und American Express (+ 1,31 Prozent auf 208,34 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Amgen (-4,80 Prozent auf 300,90 USD), Verizon (-1,40 Prozent auf 40,53 USD), Walgreens Boots Alliance (-0,80 Prozent auf 22,93 USD), Cisco (-0,59 Prozent auf 49,69 USD) und Walt Disney (-0,51 Prozent auf 98,78 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 7 426 831 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,798 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,06 erwartet. Die 3M-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,68 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at