Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in American Express eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden American Express-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die American Express-Anteile bei 72,15 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Express-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 138,600 American Express-Anteilen. Die gehaltenen American Express-Aktien wären am 17.11.2025 47 297,30 USD wert, da der Schlussstand 341,25 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 372,97 Prozent.

Jüngst verzeichnete American Express eine Marktkapitalisierung von 246,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at