American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|Profitabler American Express-Einstieg?
|
18.11.2025 16:04:26
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden American Express-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die American Express-Anteile bei 72,15 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Express-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 138,600 American Express-Anteilen. Die gehaltenen American Express-Aktien wären am 17.11.2025 47 297,30 USD wert, da der Schlussstand 341,25 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 372,97 Prozent.
Jüngst verzeichnete American Express eine Marktkapitalisierung von 246,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
Nachrichten zu American Express Co.mehr Nachrichten
|
17.11.25
|Börse New York: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
17.11.25
|NYSE-Handel So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
14.11.25
|NYSE-Handel Dow Jones sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones schwächelt (finanzen.at)
|
14.11.25
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert (finanzen.at)