Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones mit Abgaben

Am Montag geht es im Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0,20 Prozent auf 37 391,22 Punkte nach unten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 10,886 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,028 Prozent schwächer bei 37 455,46 Punkten in den Handel, nach 37 466,11 Punkten am Vortag.

Bei 37 249,24 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 37 432,81 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 08.12.2023, lag der Dow Jones noch bei 36 247,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 33 407,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, mit 33 630,61 Punkten bewertet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Intel (+ 2,88 Prozent auf 48,24 USD), Salesforce (+ 2,60 Prozent auf 257,64 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1,98 Prozent auf 25,51 USD), Apple (+ 1,34 Prozent auf 183,61 USD) und Home Depot (+ 0,85 Prozent auf 345,84 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Boeing (-6,63 Prozent auf 232,49 USD), Chevron (-1,54 Prozent auf 148,08 USD), JPMorgan Chase (-1,26 Prozent auf 170,10 USD), American Express (-1,03 Prozent auf 187,12 USD) und Travelers (-0,98 Prozent auf 191,18 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 139 552 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,575 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6,69 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at