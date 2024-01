Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge

Am Mittwoch steht der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,45 Prozent im Plus bei 37 695,73 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 11,044 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,004 Prozent auf 37 523,55 Punkte an der Kurstafel, nach 37 525,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 37 524,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 37 740,77 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,987 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, lag der Dow Jones bei 36 247,87 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 10.10.2023, den Wert von 33 739,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 33 704,10 Punkte.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Home Depot (+ 3,06 Prozent auf 356,80 USD), Microsoft (+ 1,86 Prozent auf 382,77 USD), Walmart (+ 1,24 Prozent auf 161,29 USD), McDonalds (+ 1,11 Prozent auf 294,09 USD) und Salesforce (+ 1,07 Prozent auf 264,13 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Walgreens Boots Alliance (-2,68 Prozent auf 24,68 USD), Intel (-1,21 Prozent auf 47,47 USD), Dow (-1,04 Prozent auf 53,38 USD), American Express (-0,96 Prozent auf 184,97 USD) und Amgen (-0,88 Prozent auf 304,57 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 13 987 806 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 2,639 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

