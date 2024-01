Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag fester

Der Dow Jones befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwind.

Im Dow Jones geht es im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,37 Prozent aufwärts auf 37 567,38 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 11,019 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,532 Prozent höher bei 37 629,23 Punkten, nach 37 430,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 37 716,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 37 425,28 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,003 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 04.12.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 36 204,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.10.2023, wies der Dow Jones 33 129,55 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 04.01.2023, wurde der Dow Jones mit 33 269,77 Punkten gehandelt.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 2,10 Prozent auf 117,18 USD), Travelers (+ 1,35 Prozent auf 193,88 USD), Boeing (+ 1,13 Prozent auf 246,66 USD), Caterpillar (+ 1,08 Prozent auf 287,36 USD) und Verizon (+ 0,91 Prozent auf 39,52 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Walgreens Boots Alliance (-6,82 Prozent auf 23,83 USD), Walt Disney (-1,23 Prozent auf 90,52 USD), Nike (-1,19 Prozent auf 102,80 USD), Dow (-0,86 Prozent auf 54,16 USD) und Chevron (-0,73 Prozent auf 151,22 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 509 516 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 2,640 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,70 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at