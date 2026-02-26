Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
|
26.02.2026 20:21:00
Down 35% This Year, Is Reddit Stock a Buy?
Social news and discussion forum specialist Reddit (NYSE: RDDT) recently closed the books on 2025 with extraordinary fourth-quarter financial results, featuring 70% year-over-year top-line growth -- an acceleration from Q3. This put the company's full-year revenue growth rate a 69%. Even more, the company has seen a surge in active users recently.Despite this clear business momentum, the stock has suffered in 2026. Shares have lost more than a third of their value in 2026.With the tech stock down sharply even as the business is doing exceptionally well, is this a buying opportunity for investors?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
