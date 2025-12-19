Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

19.12.2025 04:06:00

Down More About 45% From Recent Highs, Is Now the Time to Buy Oracle Stock?

If there were any concerns about Oracle's (NYSE: ORCL) growth slowing, the company put those concerns to rest last week. The tech company reported fiscal 2026 second-quarter results that showed another double-digit jump in revenue and accelerating growth in its cloud infrastructure business. Still, the stock dropped sharply as management lifted its data-center spending plans again -- a move that added to growing concerns that the buildout for AI (artificial intelligence) data centers may be too costly to be sustainable.Oracle shares have had it rough recently. The stock is down about 45% from its all-time high of $345.72 earlier this year, even as Oracle is emerging as a leading capacity provider for large AI workloads.With all of this in mind, it's a good time to take a look at the stock -- especially after its big pullback.Is this a buying opportunity?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
