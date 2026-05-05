Duke Energy Aktie
WKN DE: A1J0EV / ISIN: US26441C2044
05.05.2026 13:08:40
Duke Energy Corp Q1 Income Rises
(RTTNews) - Duke Energy Corp (DUK) released a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $1.536 billion, or $1.97 per share. This compares with $1.365 billion, or $1.76 per share, last year.
Excluding items, Duke Energy Corp reported adjusted earnings of $1.502 billion or $1.93 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.3% to $9.178 billion from $8.249 billion last year.
Duke Energy Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.536 Bln. vs. $1.365 Bln. last year. -EPS: $1.97 vs. $1.76 last year. -Revenue: $9.178 Bln vs. $8.249 Bln last year.
