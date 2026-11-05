Duke Energy Corp Q3 Income Climbs

(RTTNews) - Duke Energy Corp (DUK) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $1.551 billion, or $1.99 per share. This compares with $1.407 billion, or $1.81 per share, last year.

Excluding items, Duke Energy Corp reported adjusted earnings of $1.551 billion or $1.99 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.6% to $9.104 billion from $8.542 billion last year.

Duke Energy Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.551 Bln. vs. $1.407 Bln. last year. -EPS: $1.99 vs. $1.81 last year. -Revenue: $9.104 Bln vs. $8.542 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.70 To $ 6.80