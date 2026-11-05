Duke Energy Aktie
WKN DE: A1J0EV / ISIN: US26441C2044
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05.11.2026 13:15:34
Duke Energy Corp Q3 Income Climbs
(RTTNews) - Duke Energy Corp (DUK) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $1.551 billion, or $1.99 per share. This compares with $1.407 billion, or $1.81 per share, last year.
Excluding items, Duke Energy Corp reported adjusted earnings of $1.551 billion or $1.99 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.6% to $9.104 billion from $8.542 billion last year.
Duke Energy Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.551 Bln. vs. $1.407 Bln. last year. -EPS: $1.99 vs. $1.81 last year. -Revenue: $9.104 Bln vs. $8.542 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.70 To $ 6.80
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