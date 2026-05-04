Duke Energy Aktie
WKN DE: A1J0EV / ISIN: US26441C2044
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04.05.2026 17:38:36
Duke Energy Projects $5 Bln Cost Savings Through Two Initiatives
(RTTNews) - Duke Energy Corp. (DUK) Monday announced the finalization of two initiatives to deliver more than $5 billion in cost-saving benefits.
Combination of two electric utilities in the Carolinas - Duke Energy Carolinas and Duke Energy Progress is expected to deliver savings of around $2.3 billion. The targeted effective date of the utility combination is January 1, 2027.
The company expects that low-cost power plant operations and new investments might deliver up to $3.1 billion in tax savings.
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