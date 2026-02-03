Eaton Corporation Aktie
WKN DE: A1J88N / ISIN: IE00B8KQN827
|
03.02.2026 12:38:55
Eaton Corp. Q4 Profit Rises
(RTTNews) - Eaton Corp. (ETN) released earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $1.132 billion, or $2.91 per share. This compares with $971 million, or $2.45 per share, last year.
Excluding items, Eaton Corp. reported adjusted earnings of $1.297 billion or $3.33 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.1% to $7.055 billion from $6.240 billion last year.
Eaton Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.132 Bln. vs. $971 Mln. last year. -EPS: $2.91 vs. $2.45 last year. -Revenue: $7.055 Bln vs. $6.240 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eaton Corporation Public Limited Company
|
02.02.26
|Ausblick: Eaton zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.01.26
|S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.01.26
|S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: mittags Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
15.01.26
|S&P 500-Wert Eaton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eaton-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
08.01.26
|S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.01.26