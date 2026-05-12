eBay Aktie

eBay für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

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12.05.2026 16:07:18

eBay rejects $55.5bn offer from GameStop

The online auction giant said it doubted how the video game retailer would finance its offer.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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