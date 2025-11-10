Haleon Aktie
WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70
|
10.11.2025 09:10:38
Ehemaliger-Tesco-Chef Lewis übernimmt Ruder beim Guinness-Hersteller Diageo
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Spirituosen- und Guinness-Hersteller Diageo hat einen neuen Unternehmenschef gefunden. Der ehemalige Tesco-Chef Dave Lewis werde Anfang 2026 die Führung übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag in London mit. Bis dahin werde Nik Jhangiani weiterhin übergangsweise das Unternehmen leiten und dann wieder die Rolle des Finanzchefs übernehmen. Deirdre Mahlan werde Jhangiani bis Ende des Jahres als Interims-Finanzchefin unterstützen. Die ehemalige Finanzchefin war Mitte August in das Unternehmen zurückgekehrt. Nach einer geschäftlich schwierigen Phase hatte im Sommer Konzernchefin Debra Crew den Spirituosenhersteller verlassen.
Lewis war von 2014 bis 2020 Chef der britischen Supermarktkette Tesco. Zuvor war er fast drei Jahrzehnte lang bei Unilever in verschiedenen Funktionen tätig. Derzeit ist Lewis Verwaltungsratschef des Anbieters rezeptfreier Medikamente Haleon. Lewis wird den Angaben zufolge Ende 2025 von dieser Position zurücktreten./mne/men/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Haleon PLCmehr Nachrichten
|
12:26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
05.11.25
|FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Haleon von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
03.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 gibt am Montagnachmittag nach (finanzen.at)
|
31.10.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
31.10.25
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
30.10.25