OC Oerlikon / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Einladung zur Oerlikon Medieninformation



08.02.2024 / 17:30 CET/CEST



7. Februar 2024

Corporate Communications

Tel. +41 58 360 96 33

communications@oerlikon.com Sehr geehrte Damen und Herren Anlässlich der Publikation unserer Jahresergebnisse 2023 möchten wir Sie herzlich zu einer Medieninformation einladen. Executive Chairman Michael Süss und Chief Financial Officer Philipp Müller werden Ihnen die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 sowie die Aussichten präsentieren. Die Medieninformation beginnt um 09:30 Uhr und findet auf Deutsch statt.

Datum: Dienstag, 20. Februar 2024 Time: 09:30 Uhr Ort: Zunfthaus zur Saffran, Limmatquai 54, 8001, Zürich

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten Sie, sich hier bis spätestens Freitag, 16. Februar 2024, zu registrieren. Freundliche Grüsse Thomas Schmidt Leng Wong Head of Group Communications Head of Group External Communications

and Public Affairs

