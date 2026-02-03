Electronic Arts Aktie
WKN: 878372 / ISIN: US2855121099
|
03.02.2026 22:10:33
Electronic Arts Inc Q3 Income Drops
(RTTNews) - Electronic Arts Inc (ERTS) released a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $88 million, or $0.35 per share. This compares with $293 million, or $1.11 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.0% to $1.901 billion from $1.883 billion last year.
Electronic Arts Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $88 Mln. vs. $293 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $1.11 last year. -Revenue: $1.901 Bln vs. $1.883 Bln last year.
Nachrichten zu Electronic Arts Inc.
Analysen zu Electronic Arts Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Electronic Arts Inc.
|170,54
|-1,20%
