Electronic Arts Aktie
WKN: 878372 / ISIN: US2855121099
|
23.12.2025 00:18:28
Electronic Arts shareholders approve US$55 billion sale to Saudis
Electronic Arts shareholders approved the US$55 billion sale of the company, a leading video-game publisher, in a deal led by Saudi Arabia's...
