Electronic Arts Aktie
WKN: 878372 / ISIN: US2855121099
|Electronic Arts-Anlage im Blick
|
18.12.2025 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Electronic Arts-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 121,74 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 82,142 Electronic Arts-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 726,63 USD, da sich der Wert eines Electronic Arts-Papiers am 17.12.2025 auf 203,63 USD belief. Damit wäre die Investition um 67,27 Prozent gestiegen.
Der Electronic Arts-Wert an der Börse wurde auf 51,04 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
