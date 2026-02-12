Entergy Aktie
WKN: 889290 / ISIN: US29364G1031
|
12.02.2026 12:35:43
Entergy Corp Q4 Income Falls
(RTTNews) - Entergy Corp (ETR) released a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $236 million, or $0.51 per share. This compares with $286 million, or $0.65 per share, last year.
Excluding items, Entergy Corp reported adjusted earnings of $236 million or $0.51 per share for the period.
Entergy Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $236 Mln. vs. $286 Mln. last year. -EPS: $0.51 vs. $0.65 last year.
