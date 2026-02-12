Entergy Aktie

Entergy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889290 / ISIN: US29364G1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 12:35:43

Entergy Corp Q4 Income Falls

(RTTNews) - Entergy Corp (ETR) released a profit for fourth quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $236 million, or $0.51 per share. This compares with $286 million, or $0.65 per share, last year.

Excluding items, Entergy Corp reported adjusted earnings of $236 million or $0.51 per share for the period.

Entergy Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $236 Mln. vs. $286 Mln. last year. -EPS: $0.51 vs. $0.65 last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Entergy Corp.

mehr Nachrichten