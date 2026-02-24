EOG Resources Aktie

EOG Resources für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877961 / ISIN: US26875P1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 22:33:50

EOG Resources Reveals Decline In Q4 Income

(RTTNews) - EOG Resources (EOG) reported earnings for fourth quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $701 million, or $1.30 per share. This compares with $1.25 billion, or $2.23 per share, last year.

Excluding items, EOG Resources reported adjusted earnings of $1.22 billion or $2.27 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.9% to $5.63 billion from $5.58 billion last year.

EOG Resources earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $701 Mln. vs. $1.25 Bln. last year. -EPS: $1.30 vs. $2.23 last year. -Revenue: $5.63 Bln vs. $5.58 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EOG Resources Inc.

mehr Nachrichten