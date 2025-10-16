Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|
16.10.2025 18:32:14
EQS-Adhoc: Continental AG: Continental gibt vorläufige Kennzahlen für das dritte Quartal 2025 bekannt – bereinigte EBIT-Marge sowie bereinigter Free Cashflow oberhalb der Markterwartung
|
EQS-Ad-hoc: Continental AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Basierend auf ersten vorläufigen und ungeprüften Zahlen stellen sich wichtige Finanzkennzahlen des dritten Quartals 2025 wie folgt dar:
Wir bestätigen den Ausblick dieser Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 wie am 5. August 2025 veröffentlicht.
Die Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2025 wird am 6. November 2025 veröffentlicht.
„EBIT bereinigt“ und „Free Cashflow bereinigt“ entsprechen der jeweiligen Definition im Glossar der finanzwirtschaftlichen Begriffe des Geschäftsberichts 2024 auf Seite 26, der unter www.continental-ir.de abrufbar ist.
*Vom Unternehmen erhobener Analystenkonsens mit Stand 16. Oktober 2025.
Kontakt:
Mitteilende Person: Max Westmeyer, Leiter Investor Relations
Ende der Insiderinformation
16.10.2025 CET/CEST
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2214494 16.10.2025 CET/CEST
