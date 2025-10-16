EQS-Adhoc: Continental AG: Continental gibt vorläufige Kennzahlen für das dritte Quartal 2025 bekannt – bereinigte EBIT-Marge sowie bereinigter Free Cashflow oberhalb der Markterwartung

EQS-Ad-hoc: Continental AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Continental gibt vorläufige Kennzahlen für das dritte Quartal 2025 bekannt – bereinigte EBIT-Marge sowie bereinigter Free Cashflow oberhalb der Markterwartung



Basierend auf ersten vorläufigen und ungeprüften Zahlen stellen sich wichtige Finanzkennzahlen des dritten Quartals 2025 wie folgt dar: Der Umsatz des Continental-Konzerns belief sich auf rund 5,0 Milliarden Euro (Konsens* 4,9 Milliarden Euro). Die bereinigte EBIT-Marge wird bei rund 11,4 % erwartet (Konsens 9,5 %).

Im Unternehmensbereich Tires belief sich der Umsatz auf rund 3,5 Milliarden Euro (Konsens 3,5 Milliarden Euro). Die bereinigte EBIT-Marge wird bei rund 14,3 % erwartet (Konsens 13,0 %). Im Vorjahresvergleich entwickelte sich insbesondere der Preis/Mix-Effekt deutlich positiv. So konnten die negativen Einflüsse aus niedrigeren Volumen, Wechselkurseffekten und Zollbelastungen nahezu komplett kompensiert werden. Ferner trugen insbesondere das gut anlaufende Winterreifengeschäft und niedrigere Fixkosten zur positiven Ergebnisabweichung gegenüber dem Analystenkonsens bei.

Im Unternehmensbereich ContiTech belief sich der Umsatz auf rund 1,5 Milliarden Euro (Konsens 1,5 Milliarden Euro). Die bereinigte EBIT-Marge wird bei rund 6,6 % erwartet (Konsens 4,6 %). Transformationsbedingte Einmaleffekte sowie die in Anbetracht der anhaltend schwachen Industrienachfrage ergriffenen Maßnahmen führten zu einem Ergebnis deutlich über Vorjahresniveau.

Der bereinigte Free Cashflow des Continental-Konzerns wird bei rund 0,2 Milliarden Euro erwartet (Konsens 113 Millionen Euro). Operativ verbesserte sich der bereinigte Free Cashflow leicht gegenüber dem Vorjahr. Die Vergleichsperiode des Vorjahres war durch einen Einmaleffekt deutlich positiv beeinflusst. Wir bestätigen den Ausblick dieser Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 wie am 5. August 2025 veröffentlicht. Die Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2025 wird am 6. November 2025 veröffentlicht. „EBIT bereinigt“ und „Free Cashflow bereinigt“ entsprechen der jeweiligen Definition im Glossar der finanzwirtschaftlichen Begriffe des Geschäftsberichts 2024 auf Seite 26, der unter www.continental-ir.de abrufbar ist. *Vom Unternehmen erhobener Analystenkonsens mit Stand 16. Oktober 2025.

