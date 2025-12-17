DATAGROUP Aktie
WKN DE: A0JC8S / ISIN: DE000A0JC8S7
|
17.12.2025 21:22:14
EQS-Adhoc: DATAGROUP SE: DATAGROUP SE Management Board plans dividend of EUR 0.04 per share
|
EQS-Ad-hoc: DATAGROUP SE / Key word(s): Dividend
DATAGROUP SE Management Board plans dividend of EUR 0.04 per share
Pliezhausen, 17.12.2025, The Management Board of DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S and ISIN: DE000A0JC8S7) resolved to propose to the 2026 Annual General Meeting that a dividend of EUR 0.04 per dividend-bearing share be distributed from the parent company's retained earnings for the 2024/2025 fiscal year in the amount of EUR 109,208,011.22. The remaining amount is to be carried forward to new account.
Contact:
DATAGROUP SE
Anke Banaschewski
Investor Relations
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
anke.banaschewski@datagroup.de
End of Inside Information
17-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|DATAGROUP SE
|Wilhelm-Schickard-Str. 7
|72124 Pliezhausen
|Germany
|Phone:
|+49 711 4900 500
|Fax:
|+49 711 41079 220
|Internet:
|www.datagroup.de
|ISIN:
|DE000A0JC8S7
|WKN:
|A0JC8S
|Indices:
|Scale 30
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; London
|EQS News ID:
|2247736
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2247736 17-Dec-2025 CET/CEST
