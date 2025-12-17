DATAGROUP Aktie

DATAGROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JC8S / ISIN: DE000A0JC8S7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.12.2025 21:22:14

EQS-Adhoc: DATAGROUP SE: Vorstand der DATAGROUP SE plant Dividende von EUR 0,04 je Aktie

EQS-Ad-hoc: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Dividende
DATAGROUP SE: Vorstand der DATAGROUP SE plant Dividende von EUR 0,04 je Aktie

17.12.2025 / 21:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vorstand der DATAGROUP SE plant Dividende von EUR 0,04 je Aktie
 
Pliezhausen, 17.12.2025, Der Vorstand der DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S und ISIN: DE000A0JC8S7) hat beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung 2026 vorzuschlagen, aus dem Bilanzgewinn der Muttergesellschaft für das Geschäftsjahr 2024/2025 in Höhe von EUR 109.208.011,22 eine Dividende von EUR 0,04 je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten. Der verbleibende Restbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
 
Der Vorschlag entspricht der in der gemeinsamen Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats zum öffentlichen Erwerbsangebot der Dante Beteiligungen SE angekündigten Neuausrichtung der Dividendenpolitik; Gewinne sollen demnach vorrangig reinvestiert werden, um so die finanzielle Flexibilität für Investitionen in Zukunftsfelder (u. a. KI, Cyber Security, Cloud) und die Skalierung des CORBOX-Geschäfts zu stärken.
Der Vorschlag des Vorstands steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats sowie des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung 2026.

Kontakt:
DATAGROUP SE
Anke Banaschewski
Investor Relations
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
anke.banaschewski@datagroup.de


Ende der Insiderinformation

17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
Deutschland
Telefon: +49 711 4900 500
Fax: +49 711 41079 220
Internet: www.datagroup.de
ISIN: DE000A0JC8S7
WKN: A0JC8S
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; London
EQS News ID: 2247736

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2247736  17.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DATAGROUP SEmehr Nachrichten