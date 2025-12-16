Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|
16.12.2025 13:31:43
EQS-AFR: Elmos Semiconductor SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Elmos Semiconductor SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Elmos Semiconductor SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 05, 2026
Address: https://www.elmos.com/ueber-elmos/investor/finanzberichte.html
Language: English
Date of disclosure: May 05, 2026
Address: https://www.elmos.com/english/about-elmos/investor/financial-reports.html
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 10, 2026
Address: https://www.elmos.com/ueber-elmos/investor/finanzberichte.html
Language: English
Date of disclosure: November 10, 2026
Address: https://www.elmos.com/english/about-elmos/investor/financial-reports.html
16.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Germany
|Internet:
|http://www.elmos.com
|End of News
|EQS News Service
|
2246588 16.12.2025 CET/CEST
Analysen zu Elmos Semiconductormehr Analysen
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
