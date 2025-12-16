Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

16.12.2025 13:31:43

EQS-AFR: Elmos Semiconductor SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Elmos Semiconductor SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Elmos Semiconductor SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

16.12.2025 / 13:31 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Elmos Semiconductor SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: May 05, 2026
Address: https://www.elmos.com/ueber-elmos/investor/finanzberichte.html

Language: English
Date of disclosure: May 05, 2026
Address: https://www.elmos.com/english/about-elmos/investor/financial-reports.html

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 10, 2026
Address: https://www.elmos.com/ueber-elmos/investor/finanzberichte.html

Language: English
Date of disclosure: November 10, 2026
Address: https://www.elmos.com/english/about-elmos/investor/financial-reports.html

16.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Germany
Internet: http://www.elmos.com

 
End of News EQS News Service

2246588  16.12.2025 CET/CEST

Analysen zu Elmos Semiconductormehr Analysen

05.11.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.11.25 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
23.09.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
