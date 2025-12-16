EQS-AFR: Elmos Semiconductor SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Elmos Semiconductor SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Elmos Semiconductor SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 05.05.2026Ort: https://www.elmos.com/ueber-elmos/investor/finanzberichte.html Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 05.05.2026Ort: https://www.elmos.com/english/about-elmos/investor/financial-reports.html Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 10.11.2026Ort: https://www.elmos.com/ueber-elmos/investor/finanzberichte.html Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 10.11.2026Ort: https://www.elmos.com/english/about-elmos/investor/financial-reports.html

