Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Zuschlägen
Letztendlich schloss der TecDAX nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 3 554,80 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 556,248 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,200 Prozent auf 3 559,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3 552,44 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 3 566,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 538,23 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 3 534,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, stand der TecDAX bei 3 580,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, notierte der TecDAX bei 3 521,26 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 3,44 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 2,78 Prozent auf 29,54 EUR), Kontron (+ 2,21 Prozent auf 23,12 EUR), CANCOM SE (+ 2,21 Prozent auf 27,75 EUR), freenet (+ 1,41 Prozent auf 28,78 EUR) und Siltronic (+ 1,34 Prozent auf 48,24 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil PNE (-4,79 Prozent auf 9,75 EUR), Elmos Semiconductor (-2,23 Prozent auf 92,00 EUR), Nagarro SE (-1,93 Prozent auf 78,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,50 Prozent auf 38,00 EUR) und Infineon (-1,20 Prozent auf 35,86 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 044 457 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237,054 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,33 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
