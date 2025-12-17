Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

Index im Fokus 17.12.2025 09:30:50

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Der TecDAX gibt am dritten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:13 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent schwächer bei 3 532,35 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 556,453 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,214 Prozent auf 3 542,07 Punkte an der Kurstafel, nach 3 534,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 532,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 542,38 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 0,764 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 17.11.2025, bei 3 476,71 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.09.2025, einen Stand von 3 574,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 489,24 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 2,79 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 1,58 Prozent auf 70,70 EUR), AIXTRON SE (+ 1,29 Prozent auf 17,25 EUR), Kontron (+ 0,98 Prozent auf 22,62 EUR), Nordex (+ 0,96 Prozent auf 29,46 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,55 Prozent auf 91,80 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil 1&1 (-1,08 Prozent auf 22,80 EUR), TeamViewer (-1,07 Prozent auf 5,57 EUR), JENOPTIK (-1,04 Prozent auf 19,04 EUR), Nagarro SE (-0,95 Prozent auf 78,50 EUR) und EVOTEC SE (-0,92 Prozent auf 5,16 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 216 682 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,705 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,25 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

