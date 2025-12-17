Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Index im Fokus
|
17.12.2025 09:30:50
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter
Um 09:13 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent schwächer bei 3 532,35 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 556,453 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,214 Prozent auf 3 542,07 Punkte an der Kurstafel, nach 3 534,52 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 532,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 542,38 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 0,764 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 17.11.2025, bei 3 476,71 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.09.2025, einen Stand von 3 574,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 489,24 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 2,79 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 1,58 Prozent auf 70,70 EUR), AIXTRON SE (+ 1,29 Prozent auf 17,25 EUR), Kontron (+ 0,98 Prozent auf 22,62 EUR), Nordex (+ 0,96 Prozent auf 29,46 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,55 Prozent auf 91,80 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil 1&1 (-1,08 Prozent auf 22,80 EUR), TeamViewer (-1,07 Prozent auf 5,57 EUR), JENOPTIK (-1,04 Prozent auf 19,04 EUR), Nagarro SE (-0,95 Prozent auf 78,50 EUR) und EVOTEC SE (-0,92 Prozent auf 5,16 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 216 682 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,705 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,25 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|22,90
|0,88%
|AIXTRON SE
|17,04
|0,00%
|Deutsche Telekom AG
|26,75
|-0,11%
|Elmos Semiconductor
|91,20
|-0,22%
|EVOTEC SE
|5,16
|-0,31%
|freenet AG
|28,96
|0,28%
|HENSOLDT
|72,00
|3,97%
|JENOPTIK AG
|18,88
|-1,51%
|Kontron
|22,60
|0,36%
|Nagarro SE
|78,20
|-0,89%
|Nordex AG
|29,04
|-0,55%
|SAP SE
|206,40
|-0,51%
|Siemens Healthineers AG
|44,21
|0,27%
|TeamViewer
|5,55
|-1,16%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 530,28
|-0,12%