19.11.2025 09:58:33

EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Kapsch TrafficCom AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

19.11.2025 / 09:58 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Kapsch TrafficCom AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/60e7741335733c0959d7a03270f0f777ae7348d9/KTC%20Halbjahresbericht%202025_26.pdf

Sprache: Englisch
Ort: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/889ae5923f638c28d8fcac81c9435f064894c1af/KTC%20Half%20year%20report%202025_26.pdf

19.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien
Österreich
Internet: www.kapschtraffic.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2232538  19.11.2025 CET/CEST

