Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|
19.11.2025 09:58:33
EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Kapsch TrafficCom AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Kapsch TrafficCom AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/60e7741335733c0959d7a03270f0f777ae7348d9/KTC%20Halbjahresbericht%202025_26.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/889ae5923f638c28d8fcac81c9435f064894c1af/KTC%20Half%20year%20report%202025_26.pdf
19.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kapsch TrafficCom AG
|Am Europlatz 2
|1120 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.kapschtraffic.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2232538 19.11.2025 CET/CEST
