Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|
19.11.2025 09:58:33
EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Kapsch TrafficCom AG
/ Release of Financial Reports
Kapsch TrafficCom AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/60e7741335733c0959d7a03270f0f777ae7348d9/KTC%20Halbjahresbericht%202025_26.pdf
Language: English
Address: https://www.kapsch.net/_Resources/Persistent/889ae5923f638c28d8fcac81c9435f064894c1af/KTC%20Half%20year%20report%202025_26.pdf
19.11.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Kapsch TrafficCom AG
|Am Europlatz 2
|1120 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.kapschtraffic.com
|End of News
|EQS News Service
|
2232538 19.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AGmehr Nachrichten
|
19.11.25
|EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
19.11.25
|EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
19.11.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|EQS-AFR: Kapsch TrafficCom AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
19.11.25