CA Immobilien Aktie

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

Index im Fokus 19.11.2025 09:29:14

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

Der ATX Prime hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,15 Prozent stärker bei 2 350,86 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,008 Prozent schwächer bei 2 347,21 Punkten, nach 2 347,40 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 354,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 347,21 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 2,51 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 2 287,87 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 2 425,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, wurde der ATX Prime mit 1 746,47 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 28,75 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 461,76 Punkten. 1 745,07 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Kapsch TrafficCom (+ 2,28 Prozent auf 6,28 EUR), Flughafen Wien (+ 1,92 Prozent auf 53,00 EUR), OMV (+ 0,88 Prozent auf 48,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,83 Prozent auf 72,80 EUR) und Raiffeisen (+ 0,77 Prozent auf 31,28 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Semperit (-1,52 Prozent auf 13,00 EUR), Addiko Bank (-1,41 Prozent auf 21,00 EUR), AMAG (-1,23 Prozent auf 24,00 EUR), Palfinger (-1,01 Prozent auf 29,40 EUR) und CA Immobilien (-0,85 Prozent auf 23,44 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Verbund-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 36 989 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 34,913 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 1,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,01 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

