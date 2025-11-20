Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|
20.11.2025 07:00:03
EQS-AFR: SBO AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: SBO AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die SBO AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications#quarterly-publications
Sprache: Englisch
Ort: https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications#quarterly-publications
20.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Österreich
|Internet:
|http://www.sbo.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2232008 20.11.2025 CET/CEST
