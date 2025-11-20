EQS-AFR: SBO AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: SBO AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

SBO AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



20.11.2025 / 07:00 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Quartalsbericht Q3



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die SBO AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications#quarterly-publications Sprache: EnglischOrt: https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications#quarterly-publications

20.11.2025 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News