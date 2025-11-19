Starker Wochentag in Wien: ATX mittags mit Kursplus

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,41 Prozent fester bei 4 736,07 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 142,125 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 4 716,22 Punkte an der Kurstafel, nach 4 716,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4 741,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 711,69 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 2,42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 4 578,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, lag der ATX bei 4 848,87 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.11.2024, den Wert von 3 505,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 29,51 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 957,53 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell DO (+ 3,63 Prozent auf 177,00 EUR), OMV (+ 2,46 Prozent auf 49,16 EUR), Lenzing (+ 1,44 Prozent auf 21,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,26 Prozent auf 28,15 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,95 Prozent auf 26,50 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen CA Immobilien (-1,78 Prozent auf 23,22 EUR), CPI Europe (-0,57 Prozent auf 15,63 EUR), UNIQA Insurance (-0,46 Prozent auf 13,08 EUR), BAWAG (-0,27 Prozent auf 109,40 EUR) und Erste Group Bank (-0,23 Prozent auf 87,85 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX-Konzerne

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 75 965 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 34,913 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at