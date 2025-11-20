EQS-News: SBO delivers solid performance with clear strategic focus despite increasing market challenges

Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|
20.11.2025 07:00:04
SBO delivers solid performance with clear strategic focus despite increasing market challenges
|
EQS-News: SBO AG
/ Key word(s): 9 Month figures/Quarter Results
The SBO Group´s business is divided into two segments: Precision Technology (PT) and Energy Equipment (EE). In the Precision Technology division, demand further decreased in the third quarter. The constantly changing global customs regulations and their inconsistent interpretations caused considerable uncertainty throughout the supply chain. As a result, customers reduced their budgets and postponed CAPEX. Sales in the first nine months of 2025 amounted to MEUR 150.5 (1–9/2024: MEUR 222.3). EBIT amounted to MEUR 17.4 (1–9/2024: MEUR 45.8), reducing the EBIT margin to 11.6% (1–9/2024: 20.6%).
SBO´s balance sheet structure remains strong. As of 30 September 2025, equity stood at MEUR 419.0 (31 December 2024: MEUR 492.7), impacted by MEUR 67.7 unfavorable currency translation effects, mostly due to the weakening of the US Dollar from 1.0389 on 31 December 2024 to 1.1741 on 30 September 2025. This resulted in an equity ratio of 47.6% (31 December 2024: 50.0%).
The market environment continues to be characterized by a high degree of uncertainty. The International Energy Agency (IEA) currently expects an oversupply of oil in 2025 and 2026 and thus subdued oil prices. In contrast, global gas consumption is expected to reach a historic high in 2026 and grow by just under 2%. Geopolitical tensions and regional differences in demand dynamics as well as the continuous changes in tariffs are impacting planning and have led to limited visibility at SBO for the year 2026. Thanks to its technological expertise and consistent cost management, SBO is able to operate profitably and strengthen its competitive position even in a volatile and currently challenging market environment.
Phone: +43 2630 315-150
20.11.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Austria
|Phone:
|+43 (0)2630/315110
|E-mail:
|info@sbo.at
|Internet:
|http://www.sbo.at
|ISIN:
|AT0000946652
|Indices:
|ATX
|Listed:
|Vienna Stock Exchange (Official Market)
|EQS News ID:
|2231974
|End of News
|EQS News Service
|
2231974 20.11.2025 CET/CEST
Analysen zu Schoeller-Bleckmannmehr Analysen
|27.03.23
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.06.22
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.20
|Schoeller-Bleckmann accumulate
|Erste Group Bank
|02.04.20
|Schoeller-Bleckmann buy
|Deutsche Bank AG
|17.01.20
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Schoeller-Bleckmann
|26,35
|-6,06%
