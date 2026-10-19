BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.10.2026 13:29:51

EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: BASF SE / Share buyback
BASF SE: Release of a capital market information

19.10.2026 / 13:29 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b) and para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 in connection with art. 2 para. 2 and para. 3 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052

Share buyback – 11th Interim Report

Ludwigshafen – October 19, 2026 – In the period from October 12, 2026, until and including October 16, 2026, a number of 451,622 shares were bought back within the framework of the share buyback program of BASF SE; on August 3, 2026, BASF SE disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the start of the share buyback on August 3, 2026.

The number of shares bought back daily and the daily volume-weighted average share prices are as follows:

Day of repurchase Aggregated volume (number of shares) Volume-weighted average share price (EUR) Exchange venue
10/12/2026 95,528 51.2861 XETA
10/12/2026 22,002 51.2709 TQEX
10/12/2026 71,612 51.2785 CEUX
10/12/2026 10,858 51.2659 AQEU
10/13/2026 53,135 51.5624 XETA
10/13/2026 14,612 51.5219 TQEX
10/13/2026 46,407 51.5332 CEUX
10/13/2026 5,846 51.5143 AQEU
10/14/2026 7,263 51.6625 XETA
10/14/2026 1,157 51.6185 TQEX
10/14/2026 3,615 51.6236 CEUX
10/14/2026 890 51.6480 AQEU
10/15/2026 31,210 52.5078 XETA
10/15/2026 18,015 52.3807 TQEX
10/15/2026 42,538 52.3916 CEUX
10/15/2026 8,237 52.4883 AQEU
10/16/2026 5,677 52.7615 XETA
10/16/2026 3,645 52.7659 TQEX
10/16/2026 8,416 52.7639 CEUX
10/16/2026 959 52.7731 AQEU

The transactions in a detailed form are published on the website of BASF SE at www.basf.com/sharebuyback.

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the period from August 3, 2026, until and including October 16, 2026, amounts to a number of 6,497,911 shares.

The purchase of the shares of BASF SE is carried out by a bank that has been commissioned by BASF SE; the shares are purchased on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) as well as other trading facilities.

Contact
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


19.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Germany
Internet: www.basf.com
LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

 
End of News EQS News Service

2418110  19.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BASF

mehr Nachrichten

Analysen zu BASF

mehr Analysen
14.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
29.09.26 BASF Kaufen DZ BANK
28.09.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 BASF Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 52,46 -0,96% BASF

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen