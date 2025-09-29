Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
29.09.2025 14:48:53
EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Share Buyback
Frankfurt am Main, September 29, 2025
In the period from September 25, 2025 to and including September 26, 2025 Commerzbank AG has purchased 912,937 shares within the framework of its ongoing share buyback programme which has been published by the announcement of September 24, 2025 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.
Shares were purchased as follows:
The total number of shares purchased in the context of the share buyback programme since September 25, 2025 through, and including, September 26, 2025 amounts to 912,937 shares.
The purchase of shares is carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX), and Aquis (AQEU) by a credit institution that has been commissioned by Commerzbank AG.
29.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Germany
|Internet:
|www.commerzbank.de
|End of News
|EQS News Service
|
2205314 29.09.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbankmehr Nachrichten
|
14:48
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
14:48
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12:34
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fester (finanzen.at)
|
12:34
|Freundlicher Handel: Anleger lassen DAX am Montagmittag steigen (finanzen.at)
|
10:30
|EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
26.09.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)