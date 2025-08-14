Commerzbank Aktie

36,66EUR -0,13EUR -0,35%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

14.08.2025 07:53:14

Commerzbank Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 28 auf 33 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Dank höherer Gewinnschätzungen hätten die Aktienkurse europäischer Banken weiteres Aufwärtspotenzial, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Geopolitische und gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten jedoch blieben bestehen, wodurch die Branche angesichts der zuletzt starken Kursentwicklung etwas anfällig für negative Nachrichten sei./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 17:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

