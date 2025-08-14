NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 28 auf 33 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Dank höherer Gewinnschätzungen hätten die Aktienkurse europäischer Banken weiteres Aufwärtspotenzial, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Geopolitische und gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten jedoch blieben bestehen, wodurch die Branche angesichts der zuletzt starken Kursentwicklung etwas anfällig für negative Nachrichten sei./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 17:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.