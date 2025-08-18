Commerzbank Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Commerzbank nach einer Kursverdreifachung binnen 12 Monaten von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 33 auf 35 Euro angehoben. Benjamin Goy begründete die Abstufung in einer am Montag vorliegenden Studie mit der deutlich gestiegenen Bewertung des Finanzinstituts, auch wenn er betonte, die Aktienstory weiter zu mögen. Er erwähnte dabei die steigende Profitabilität, Kapitalrückflüsse und die anstehenden Vorteile durch die deutschen Staatsausgaben./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:53 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
