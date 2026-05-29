Fabasoft Aktie

Fabasoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.05.2026 19:45:03

EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Fabasoft AG / Disclosure according to Art. 5 para. 1 a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 – Share Buyback Program – Amendment Notice
Fabasoft AG: Release of a capital market information

29.05.2026 / 19:45 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Fabasoft AG: Release of a capital market information

Disclosure according to Art. 5 para. 1 a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 – Share Buyback Program – Amendment Notice

Temporary suspension of the share buyback program in connection with the Annual General Meeting 2026

Linz, 29 May 2026 – In an ad hoc announcement on 20 April 2026 and a disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 on 21 April 2026, Fabasoft AG announced a share buyback program, which has been in effect since 22 April 2026. In this regard the company noted, that the Managing Board of Fabasoft AG may terminate, suspend, and resume the share buyback program at any time in accordance with the applicable legal requirements. Furthermore, the Managing Board has announced a temporary suspension for the period from 15 June 2026, to 13 July 2026 (both dates inclusive).

The Managing Board decided today to temporarily suspend the share buyback program effective 31 May 2026, while maintaining the original end date, so that no Fabasoft shares will be repurchased during the period from 31 May 2026, through 13 July 2026 (both dates inclusive). This is solely intended to ensure the legally compliant determination of the treasury stock in connection with the Annual General Meeting 2026.

The Annual General Meeting of Fabasoft AG will take place on 8 July 2026.

 

Contact:
Klaus Fahrnberger
Investor Relations Manager
E-Mail: ir@fabasoft.com
Telephone: +43 732 60 61 62 0

 

Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)


29.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Fabasoft AG
Honauerstraße 4
4020 Linz
Austria
Internet: www.fabasoft.com

 
End of News EQS News Service

2336224  29.05.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fabasoft AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Fabasoft AG

mehr Analysen
16.02.26 Fabasoft kaufen Warburg Research
16.02.26 Fabasoft kaufen Warburg Research
10.11.25 Fabasoft buy Warburg Research
11.06.25 Fabasoft buy Warburg Research
17.02.25 Fabasoft kaufen Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fabasoft AG 12,15 1,67% Fabasoft AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 KW 22: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17:22 Mai 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
29.05.26 Mai 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
29.05.26 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio

Börse aktuell - Live Ticker

US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen