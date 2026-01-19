EQS-CMS: WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: WashTec AG / Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien – 12. Zwischenmeldung

Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien – 12. Zwischenmeldung



Augsburg, den 19. Januar 2026



Im Zeitraum vom 12. Januar 2026 bis einschließlich 16. Januar 2026 hat die WashTec AG insgesamt 7.605 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms 2025 gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 5. November 2025 entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.



Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Datum Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 12.01.2026 1.620 49,7133 13.01.2026 1.585 49,3244 14.01.2026 1.580 48,9924 15.01.2026 1.540 48,8906 16.01.2026 1.280 48,9402



Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 6. November 2025 bis einschließlich 16. Januar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 45.926 Aktien. Der Erwerb der Aktien der WashTec AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der WashTec AG beauftragte Bank.



Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der WashTec AG im Bereich „Aktie“ Abschnitt „Aktienrückkauf“ veröffentlicht (



WashTec AG

Der Vorstand

