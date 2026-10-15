ASTA Energy Solutions Aktie
WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001
|
15.10.2026 12:30:39
EQS-DD: ASTA Energy Solutions AG: Dr. Karl Schäcke, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
15.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Austria
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|LEI Code:
|529900H9GYEOPOXFNN04
|End of News
|EQS News Service
|
107548 15.10.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASTA Energy Solutions
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
15.10.26
|EQS-DD: ASTA Energy Solutions AG: Dr. Karl Schäcke, buy (EQS Group)
|
15.10.26
|EQS-DD: ASTA Energy Solutions AG: Dr. Karl Schäcke, Kauf (EQS Group)
|
15.10.26
|EQS-DD: ASTA Energy Solutions AG: Dr. Karl Schäcke, Kauf (EQS Group)
|
15.10.26
|EQS-DD: ASTA Energy Solutions AG: Dr. Karl Schäcke, buy (EQS Group)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zu (finanzen.at)
Analysen zu ASTA Energy Solutions
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ASTA Energy Solutions
|53,20
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow legt im Freitagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.