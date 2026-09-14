ASTA Energy Solutions Aktie
|57,60EUR
|-6,20EUR
|-9,72%
WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001
ASTA Energy Solutions Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Asta von 65 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Spezialist für kupferbasierte Lösungen für Stromübertragung, Stromerzeugung und E-Mobilität habe Ende August überzeugende Halbjahreszahlen und einen starken Ausblick veröffentlicht, schrieb Analyst Volker Bosse am Montag. Er hält Asta für einen der aktuell attraktivsten börsennotierte Profiteure des Investitionszyklus in diesem Bereich und hob seine Finanzprognosen bis 2028 an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 13:34 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASTA Energy Solutions Add
|
Unternehmen:
ASTA Energy Solutions
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
69,00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
57,20 €
|
Abst. Kursziel*:
20,63%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
57,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,79%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASTA Energy Solutions
|
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|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
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|XETRA-Handel: SDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
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08.09.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
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08.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX klettert (finanzen.at)
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Analysen zu ASTA Energy Solutions
|14:29
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14:29
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14:29
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|ASTA Energy Solutions
|57,60
|-9,72%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:29
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|13:48
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:57
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:54
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:23
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:22
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|11:02
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|10:22
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:20
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:19
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|09:50
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|09:47
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|09:15
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09:11
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:10
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:10
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|08:46
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:39
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|07:45
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07:45
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07:34
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|07:34
|RWE Buy
|UBS AG
|07:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.