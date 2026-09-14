ASTA Energy Solutions Aktie

57,60EUR -6,20EUR -9,72%
ASTA Energy Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001

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14.09.2026 14:29:44

ASTA Energy Solutions Add

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Asta von 65 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Spezialist für kupferbasierte Lösungen für Stromübertragung, Stromerzeugung und E-Mobilität habe Ende August überzeugende Halbjahreszahlen und einen starken Ausblick veröffentlicht, schrieb Analyst Volker Bosse am Montag. Er hält Asta für einen der aktuell attraktivsten börsennotierte Profiteure des Investitionszyklus in diesem Bereich und hob seine Finanzprognosen bis 2028 an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 13:34 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASTA Energy Solutions Add
Unternehmen:
ASTA Energy Solutions 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
57,20 € 		Abst. Kursziel*:
20,63%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
57,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,79%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:29 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
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18.08.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
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Aktien in diesem Artikel

ASTA Energy Solutions 57,60 -9,72% ASTA Energy Solutions

Aktuelle Aktienanalysen

14:29 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
13:48 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:57 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:54 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:24 Intel Market-Perform Bernstein Research
11:23 NVIDIA Outperform Bernstein Research
11:22 AMD Outperform Bernstein Research
11:11 ABB Market-Perform Bernstein Research
11:07 Siemens Outperform Bernstein Research
11:05 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
11:02 ams neutral Deutsche Bank AG
10:22 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:20 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:19 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
09:52 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
09:51 AB InBev Outperform Bernstein Research
09:50 RELX Outperform Bernstein Research
09:47 Hermès Outperform Bernstein Research
09:46 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
09:46 Inditex Overweight Barclays Capital
09:36 Raiffeisen neutral Barclays Capital
09:15 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
09:11 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:10 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:10 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
08:46 Enel Market-Perform Bernstein Research
08:45 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08:42 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
08:39 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
08:39 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 BP Hold Jefferies & Company Inc.
08:38 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
08:37 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
08:17 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
08:02 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:47 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:46 STMicroelectronics Buy UBS AG
07:45 Infineon Neutral UBS AG
07:45 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
07:34 RATIONAL Buy UBS AG
07:34 RWE Buy UBS AG
07:31 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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