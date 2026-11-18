ASTA Energy Solutions Aktie
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WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001
ASTA Energy Solutions Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asta nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Yasmin Steilen wertete diese am Dienstag als solide. Die Pessimisten am Markt könnten auf einen Rückgang der bereinigten operativen Marge (Ebitda) verweisen. Rechne man allerdings Sondereffekte heraus, so sei die Profitabilität des Herstellers von Kupferkomponenten für Elektrotechnik auf Quartalssicht und auf Jahressicht gestiegen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASTA Energy Solutions Buy
|
Unternehmen:
ASTA Energy Solutions
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,00 €
|
Abst. Kursziel*:
87,50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
87,11%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
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