HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asta nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Yasmin Steilen wertete diese am Dienstag als solide. Die Pessimisten am Markt könnten auf einen Rückgang der bereinigten operativen Marge (Ebitda) verweisen. Rechne man allerdings Sondereffekte heraus, so sei die Profitabilität des Herstellers von Kupferkomponenten für Elektrotechnik auf Quartalssicht und auf Jahressicht gestiegen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 17:20 / GMT

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