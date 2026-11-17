ASTA Energy Solutions Aktie
|49,80EUR
|2,10EUR
|4,40%
WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001
ASTA Energy Solutions Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Asta nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Add" belassen. Die Nachfrage nach Kupferkomponenten für Elektro- Energietechnik übersteige unverändert das Angebot in allen Absatzregionen, schrieb Volker Bosse am Dienstag. Der Nettoumsatz habe im Jahresvergleich um gut ein Viertel zugelegt und seine Erwartungen übertroffen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:53 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASTA Energy Solutions Add
|
Unternehmen:
ASTA Energy Solutions
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
69,00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
46,60 €
|
Abst. Kursziel*:
48,07%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
49,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,55%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
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|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|10:58
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|ASTA Energy Solutions
|49,00
|2,73%
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|10:58
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|10:53
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:50
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:43
|Beiersdorf Hold
|Warburg Research
|10:34
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|09:33
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
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|Siemens Healthineers Hold
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|RELX Outperform
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|07:23
|Ottobock Hold
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|07:18
|Aumann Hold
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|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:42
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
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|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|LEG Immobilien Neutral
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