MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Asta Energy Solutions nach einem angehobenen Gewinnausblick auf "Add" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Zielspanne für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) liege über seiner Schätzung und der Konsensprognose, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht daher Luft nach oben für seine Erwartungen. Schade sei, dass das Unternehmen noch keine Eckdaten für das zweite Quartal oder das erste Halbjahr vermeldet habe./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:34 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



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