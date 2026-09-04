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WKN DE: A40ET1 / ISIN: DE000A40ET13

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04.09.2026 08:41:53

EQS-DD: audius SE: Wolfgang Wagner, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.09.2026 / 08:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Wolfgang
Nachname(n): Wagner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
audius SE

b) LEI
529900IIE5I72B53SP39 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40ET13

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
9,50 EUR 7.600,00 EUR
9,50 EUR 9,50 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
9,5000 EUR 7.609,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts
02.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


04.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: audius SE
Mercedesstr. 31
71384 Weinstadt
Deutschland
Internet: https://www.audius.de/de
LEI Code: 529900IIE5I72B53SP39



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106894  04.09.2026 CET/CEST





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