Montagshandel in Frankfurt: MDAX klettert

So bewegt sich der MDAX heute.

Am Montag erhöht sich der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,90 Prozent auf 30 229,47 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 351,780 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,186 Prozent auf 30 015,06 Punkte an der Kurstafel, nach 29 959,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 29 952,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 230,44 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der MDAX-Kurs bei 29 412,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 469,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Stand von 26 527,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 17,54 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit TUI (+ 6,64 Prozent auf 8,77 EUR), PUMA SE (+ 5,01 Prozent auf 22,84 EUR), thyssenkrupp (+ 4,79 Prozent auf 9,32 EUR), HOCHTIEF (+ 2,63 Prozent auf 336,20 EUR) und flatexDEGIRO (+ 2,19 Prozent auf 34,52 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,52 Prozent auf 61,70 EUR), Deutsche Wohnen SE (-1,23 Prozent auf 20,10 EUR), HENSOLDT (-1,10 Prozent auf 72,25 EUR), Porsche vz (-1,04 Prozent auf 46,41 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,84 Prozent auf 40,24 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 6 097 240 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,548 Mrd. Euro den größten Anteil.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert mit 4,45 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

