Gerresheimer Aktie

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WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

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11.09.2026 20:30:44

EQS-DD: Gerresheimer AG: Active Ownership Opportunities SCS, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.09.2026 / 20:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Active Ownership Opportunities SCS

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Klaus
Nachname(n): Röhrig
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Gerresheimer AG

b) LEI
5299006GD4UWSYZOKC28 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0LD6E6

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
27,80 EUR 110.712,66 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
27,80 EUR 110.712,66 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


11.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Deutschland
Internet: http://www.gerresheimer.com
LEI Code: 5299006GD4UWSYZOKC28



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106990  11.09.2026 CET/CEST





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