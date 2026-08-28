Gerresheimer Aktie
|26,20EUR
|-0,22EUR
|-0,83%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des ersten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb David Adlington am Donnerstag nach den mit Verzögerung vorgelegten Zahlen. Das operative Ergebnis sei dagegen deutlich schwächer ausgefallen angesichts der Fokussierung auf den Free Cashflow./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 21:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Overweight
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26,44 €
|
Abst. Kursziel*:
73,98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75,57%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|07:04
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|07:04
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|07:04
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|28.04.26
|Gerresheimer Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|26,20
|-0,83%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:37
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:36
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08:10
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|07:05
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:05
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|TRATON Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|EVN buy
|Baader Bank
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Flughafen Wien neutral
|Erste Group Bank
|27.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|27.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK