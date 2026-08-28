Gerresheimer Aktie

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WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

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28.08.2026 07:04:59

Gerresheimer Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des ersten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb David Adlington am Donnerstag nach den mit Verzögerung vorgelegten Zahlen. Das operative Ergebnis sei dagegen deutlich schwächer ausgefallen angesichts der Fokussierung auf den Free Cashflow./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 21:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Overweight
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
26,44 € 		Abst. Kursziel*:
73,98%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
75,57%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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