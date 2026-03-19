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WKN: 656990 / ISIN: DE0006569908

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19.03.2026 15:19:13

EQS-DD: MLP SE: Jan Frederik Berg, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.03.2026 / 15:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Jan Frederik
Nachname(n): Berg

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
MLP SE

b) LEI
529900M25NF9TALIWQ20 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006569908

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
7,28 EUR 145.600,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
7,2800 EUR 145.600,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
17.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: gettex
MIC: XMUN


19.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: MLP SE
Alte Heerstraße 40
69168 Wiesloch
Deutschland
Internet: www.mlp-se.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103824  19.03.2026 CET/CEST





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