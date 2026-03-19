MLP Aktie
WKN: 656990 / ISIN: DE0006569908
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19.03.2026 15:19:13
EQS-DD: MLP SE: Jan Frederik Berg, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
19.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MLP SE
|Alte Heerstraße 40
|69168 Wiesloch
|Deutschland
|Internet:
|www.mlp-se.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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103824 19.03.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu MLP SE
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19.03.26
|EQS-DD: MLP SE: Jan Frederik Berg, buy (EQS Group)
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19.03.26
|EQS-DD: MLP SE: Jan Frederik Berg, Kauf (EQS Group)
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19.03.26
|EQS-AFR: MLP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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19.03.26
|EQS-AFR: MLP SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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16.03.26